Дуров объяснил удаление ряда русскоязычных каналов в Telegram требованиями Apple Фото: REUTERS

Telegram по требованию Apple заблокировал несколько русскоязычных Telegram-каналов, которые связаны с Белоруссией, с общей численностью 80 тысяч подписчиков. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров.

«По требованию Apple мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тыс. подписчиков», - заявил он в своем официальном Telegram-канале, отметив, что администраторы еще нескольких альтернативных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения о нарушении правил Apple.

Дуров заявил, что администраторам каналов необходимо «максимально серьезно воспринимать» такие предупреждения, а также пытаться сделать «все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись». По его словам, в противном случае каналы заблокируют в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.

«Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений», - отметил основатель Telegram.