Nikkei: Mazda может прекратить производство автомобилей в России из-за проблем с поставками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В японская компания Mazda задумались о полном прекращении производства автомобилей на предприятии в российском Владивостоке. Об этом сообщает издание Nikkei.

Такая возможность рассматривается в связи с возникновением проблем с цепочками поставок. Mazda производит машины на совместном с компанией "Соллерс" предприятии. Производство уже было приостановлено после начала объявления проведения спецоперации по освобождению Донбасса.

Теперь же в компании изучают возможность полного выхода выйти из совместного предприятия, отмечается в публикации издания. Однако пока решения о прекращении продаж авто или их технического обслуживания в России не принято.

Накануне Toyota сообщала, что прекращает производство автомобилей в России. В компании признались, что решение о прекращении производства в РФ было сложным. Позднее Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило факт закрытия автозавода японской компании Toyota в Петербурге.