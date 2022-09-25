Лавров заявил, что Россия не намерена делать первых шагов навстречу диалогу с Западом Фото: REUTERS

Российская сторона, учитывая нынешнюю ситуацию, не намерена делать первых шагов навстречу диалогу с Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

При этом он заверил, что РФ не отказывается от контактов.

- Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. ... в данной ситуации Россия не будет делать никаких первых шагов, - сказал руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам участия в 77-й Генассамблеи ООН.

Напомним, в июне этого года Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. По его мнению, Киев "выполняет волю англосаксонского лидерства".

С 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.