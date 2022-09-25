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Звезды24 сентября 2022 21:43

Яна Чурикова отказалась комментировать сообщения о замене Нагиева в шоу "Голос. Дети"

Она посоветовала журналистам обратиться в пресс-службу Первого канала.
Источник:kp.ru
Яна Чурикова отказалась комментировать сообщения о замене Нагиева в шоу "Голос. Дети"

Яна Чурикова отказалась комментировать сообщения о замене Нагиева в шоу "Голос. Дети"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущая Яна Чурикова не стала подтверждать или опровергать появившиеся накануне сообщения о своем возможном участии в 10-м сезоне шоу "Голос. Дети".

В беседе с изданием "Газета.Ru" она посоветовала журналистам обратиться в пресс-службу Первого канала.

- Коллеги, я предлагаю вам обратиться по адресу — в пресс-службу «Первого». Может они сейчас комментируют, а может и нет, - заявила телеведущая.

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