Бывший сотрудник Белого дома Робертс: США платит Западу за антироссийскую позицию Фото: REUTERS

США при помощи денег и пропаганды продолжают настраивать против России лидеров других западных стран и их граждан. Такое мнение в публикации на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его словам, американская сторона дает западным лидерам "полные мешки денег" в обмен на поддержку и защиту интересов Штатов. Робертс также утверждает, что об этом ему рассказал неназванный помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности.

- Это значит, что в Британии, ФРГ, Франции и других странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии, - говорится в публикации экс-сотрудника Белого дома.

До этого США неоднократно вводили экономические санкции против России и публично призывали к таким же действиям другие страны. Так, накануне Стокгольм выступил за необходимость принять восьмой пакет санкционных ограничений в отношении России. Там надеются, что в него войдут меры, связанные с газом.