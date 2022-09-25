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Политика24 сентября 2022 22:56

Матвиенко призвала губернаторов "без единой ошибки" обеспечить частичную мобилизацию

Источник:kp.ru
Матвиенко призвала губернаторов "без единой ошибки" обеспечить частичную мобилизацию

Матвиенко призвала губернаторов "без единой ошибки" обеспечить частичную мобилизацию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем обращении к губернаторам призвала обеспечить частичную мобилизацию необходимо в полном соответствии с объявленными Минобороны критериями.

- Еще раз прошу каждого из вас - если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами ... но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки! - написала парламентарий в посте в своем телеграм-канале.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.