Матвиенко призвала губернаторов "без единой ошибки" обеспечить частичную мобилизацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем обращении к губернаторам призвала обеспечить частичную мобилизацию необходимо в полном соответствии с объявленными Минобороны критериями.

- Еще раз прошу каждого из вас - если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами ... но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки! - написала парламентарий в посте в своем телеграм-канале.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.