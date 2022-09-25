Путин подписал пакет поправок к УК о военной службе Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин 24 сентября подписал пакет поправок к Уголовному кодексу о военной службе. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в кодекс введена новая статья "Мародерство". За это преступление человеку будет грозить наказание в виде лишения свободы до 15 лет.