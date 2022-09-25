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Общество25 сентября 2022 1:24

Мурашко выступил за декриминализацию врачебной деятельности в России

Он считает, что у врача не должно быть "ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием"
София ГОНЧАРОВА
Мурашко выступил за декриминализацию врачебной деятельности в России

Мурашко выступил за декриминализацию врачебной деятельности в России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил за декриминализация врачебной деятельности.

По его мнению, врача нельзя подвергать судебному преследованию. Он объяснил это тем, что у людей такой профессии не должно быть "ощущения страха перед этим преследованием".

- Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает со сложными больными, и бывают ситуации, которые могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности - это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием, - рассказал Мурашко в эфире телеканала "Культура".

Ранее сайт KP.RU писал, что в 2020 году президент России Владимир Путин поручил правительств проработать меры для исключения уголовной ответственности для медработников, которые неумышленно допустили утрату наркотических и психотропных препаратов.