Мурашко выступил за декриминализацию врачебной деятельности в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил за декриминализация врачебной деятельности.

По его мнению, врача нельзя подвергать судебному преследованию. Он объяснил это тем, что у людей такой профессии не должно быть "ощущения страха перед этим преследованием".

- Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает со сложными больными, и бывают ситуации, которые могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности - это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием, - рассказал Мурашко в эфире телеканала "Культура".

Ранее сайт KP.RU писал, что в 2020 году президент России Владимир Путин поручил правительств проработать меры для исключения уголовной ответственности для медработников, которые неумышленно допустили утрату наркотических и психотропных препаратов.