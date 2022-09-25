Хорватский журналист Метер: Путин объявил мобилизацию в крайне нежелательный момент для Байдена

Решение российского лидера Владимира Путина объявить о проведении в РФ частичной мобилизации и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало врасплох президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Такое мнение в колонке для Geopolitika.news представил хорватский журналист Зоран Метер.

- Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в американский конгресс, запланированных на начало ноября 2022 года, - отмечается в публикации.