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Политика25 сентября 2022 2:37

Хорватский журналист Метер: Путин объявил мобилизацию в крайне нежелательный момент для Байдена

Источник:kp.ru

Решение российского лидера Владимира Путина объявить о проведении в РФ частичной мобилизации и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало врасплох президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Такое мнение в колонке для Geopolitika.news представил хорватский журналист Зоран Метер.

- Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в американский конгресс, запланированных на начало ноября 2022 года, - отмечается в публикации.