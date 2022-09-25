Что произошло в ночь на 25 сентября Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал Указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва по частичной мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения. Речь идет о студентах, проходящих обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам как среднего профессионального, так и высшего образования.

Проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обернулось истерикой в ряде западных стран, однако жители этих территорий лишь реагируют на слова украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее политик заявлял, что русским следует убираться с Украины, напомнил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров во время своего выступления с трибуны ООН.

Руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически призвал США начать ядерную войну с Россией. Так интерпретировал высказывания Подоляка в интервью газете Guardian ведущий Fox News Такер Карлсон.

Российским силовикам удалось обезвредить группу украинских наводчиков. В Херсонской области - егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. По заданию СБУ сотрудники заповедника вели сбор данных о передвижении российских военных.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap. Пока специалисты из южнокорейского комитета анализируют возможные дальность, высоту и скорость полета ракеты. Как уточняет телеканал NHK, вероятнее всего, снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.