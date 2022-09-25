Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о гипотетический возможности возникновения Третьей мировой войны.

"Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства на брифинге по итогам 77-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) в субботу, 24 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос по поводу угрозы начала Третьей мировой, использовав собственную трактовку Откровения Иоанна Богослова.

"Как минимум первый ангел вострубил, - заявил политик. - Но апокалипсис ещё не наступил и, надеюсь, не наступит".

Медведев подчеркнул, что "ситуацию удается удерживать", но отметил, что обстановка достаточно напряженная.