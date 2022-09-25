Нострадамус Фото: из открытых источников

В Великобритании фиксируют более, чем тысячекратное увеличение спроса на книгу "Нострадамус: Полные пророчества будущего", изданную в 2006 году английским писателем Марио Ридингом. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Оно возглавило список бестселлеров за неделю на фоне смерти Елизаветы II. Если с 11 по 17 сентября было продано только шесть экземпляров, то с 18 по 24 – около 8 тысяч.

Всплеск популярности связывают с активным цитированием в социальных сетях интерпретации пророчества Ридингом, в котором говорится, что королева Елизавета II умрет в 2022 году в возрасте 96 лет. Также там предсказывается, что принц Чарльз станет королем, но в дальнейшем откажется от престола в пользу своего сына.

Напомним, королева Великобритании скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в присутствии родных и близких. Ей было 96 лет, она правила страной 70 лет и семь месяцев. Местом последнего упокоения Елизаветы II стала построенная в начале XVI века часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном.