Непал надеется на возобновление прямых авиарейсов с Россией Фото: Сергей ГАПОН

Непал заинтересован в возобновлении прямых рейсов между Россией и Катманду, соответствующие переговоры ведутся. Об этом заявил посол страны в Москве Радж Туладхар в интервью РИА Новости.

По его словам, прямое авиасообщение между странами прекратилось в 2004 году, так как на тот момент оно было экономически невыгодно, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

"С прямыми рейсами россияне будут чаще приезжать в Азию. Непал — это центр Азии, - аргументировал Туладхар. - Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу "Аэрофлот" поработать над возобновлением рейсов в Катманду".

Как ранее писал сайт KP.RU, "Аэрофлот" с 1 октября начнет ежедневно летать из Москвы в Дубай, с 8 октября на Сейшелы, а с конца октября - на тайский курортный остров Пхукет. И это вдобавок к Турции и Мальдивам, куда национальный перевозчик уже давно возобновил полёты, и не собираются прекращать их в зимнем расписании.

Напомним, тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisie запускает прямые рейсы на один из основных курортов Туниса. Так, с 15 ноября перевозчик откроет новый маршрут из Петербурга на остров Джерба. Полеты станут регулярными, но не слишком частыми - раз в 10 дней.