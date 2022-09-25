ВСУ обстреливают береговую линию Днепра в Херсонской области, готовясь к наступлению - Владимир Рогов Фото: REUTERS

Киев под кураторством Пентагона разрабатывает несколько сценариев "самоубийственного наступления" на Запорожскую область, один из которых предполагает форсирование Днепра. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

По его словам, это подтверждается обстрелом береговой линии со стороны украинской армии.

"Обстрел Ивановки — подтверждение подготовки к форсированию Днепра", - уточнил Рогов.

По его словам, группировка войск на освобожденной территории региона готова к такому развитию событий, и если попытка наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) все-таки произойдет, то ее подавят.

Как ранее писал сайт KP.RU, Центризбирком Запорожской области озвучил показатели явки на референдум о присоединении к России во второй день, 24 сентября 2022 года. По данным ЦИК, по итогам двух дней проголосовали 35,54% жителей региона.

Напомним, Владимир Рогов выразил мнение, что Запорожье навсегда уходит из состава Украины, которая в течение многих лет была для местных жителей как злая мачеха. Также он добавил, Украина могла бы расстаться с Запорожьем мирно и полюбовно, но киевские власти избрали в отношении мирных граждан тактику запугивания, террора и смерти.