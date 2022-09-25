Вячеслав Дацик. Фото: Соцсети

Главный поединок Hardcore Boxing между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком состоялся в субботу, 24 сентября 2022 года. Онлайн-трансляцию боя вел сайт "КП-Спорт".

Планировалось, что спортсмены проведут четыре раунда по три минуты. Однако зрелище получилось крайне скоротечным. С боем гонга "Рыжий Тарзан" пошел в атаку, провел серию успешных ударов и уже на 13-й секунде отправил Александра Емельяненко в нокаут.

Примечательно, что одними из первых слов проигравшего бойца стало предложение провести бой-реванш.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал, что не верит, что Александра Емельяненко имеет шансы на победу в поединке против Вячеслава Дацика. По мнению эксперта, Александр Емельяненко выглядит лучше, чем несколько месяцев назад, но этого ему явно не хватит.