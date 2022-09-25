Алексей Журавко Фото: Кадр видео

Умер Алексей Журавко, украинский политик, бывший депутат Верховной рады. По предварительным данным, он погиб при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гостинице, расположенной в центре Херсона.

Информацию подтвердил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет", - уточнил чиновник.

Напомним, Алексею Журавко было 48 лет. Стал депутатом Верховной рады Украины в 2006 году. В законотворческом органе проработал шесть лет.

Ему пришлось покинуть Украину еще в 2015 году. В декабре 2020 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск по делу об участии в создании террористической организации. После отъезда Алексей Журавко занимался оказанием помощи пострадавшим в украинском конфликте.

Как ранее писал сайт KP.RU, ВСУ ударили по херсонской гостинице ранним утром 25 сентября 2022 года. По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека.

В момент удара в гостинице находилась съемочная группа RT. Они не пострадали, но оператора пришлось извлекать из-под тяжелой бетонной плиты.