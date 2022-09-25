Владимир Путин Фото: REUTERS

Слова президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае военного конфликта с НАТО глупо воспринимать как блеф. Об этом говорится в публикации Daily Mail за авторством обозревателя Питера Хитченса.

"Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень старая и спорная", - подчеркнул Хитченс, добавив, что на фоне последних событий сохранение неизменной позиции ставит мир на грань ядерной войны.

По его оценке, Британии следует приложить максимум усилий для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, а не разжигать его новыми поставками вооружения.

Журналист также обратил внимание на тяжелую экономическую ситуацию внутри страны, которая только усугубляется дальнейшим финансированием боевых действий, ведущихся киевским режимом.

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, однако не видят необходимости приводить в действие собственные силы стратегического сдерживания.

Напомним, во время обращения к народу российский лидер предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".