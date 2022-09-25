В ЦИК заявили, что Украина не прекращает попытки сорвать референдум в ЛНР

Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ проводится с 23 по 27 сентября 2022 года. Фото: Александр Река/ТАСС

Попытки сорвать референдум в Луганской Народной республике не прекращаются со стороны Украины, заявляет председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко. Об этом говорится на сайте Луганского информационного центра.

"Украина не прекращает попытки сорвать референдум в Луганской Народной Республике, обстреливает мирные города, мирных граждан. Я хочу призвать все комиссии, всех избирателей быть максимально осторожными, внимательными и при малейшем риске, агрессии все-таки находиться в бомбоубежище", - сказала председатель ЦИК.

Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ проводится с 23 по 27 сентября 2022 года. Голосование проходит на специально отведенных участках, а также придомовых территориях. Всего в ЛНР организовали 461 участок.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Алчевске голосование проходило в бомбоубежище.

Главы Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей от лица жителей субъектов выразили желание провести референдум о присоединении к России. Глава ДНР Денис Пушилин уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой скорее провести референдум, а глава Херсонской области Сальдо заявил: «Мы были и есть неотъемлемая часть России, в свое время - Российской империи».