Депутаты Госдумы продолжают подавать заявления на участие в мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще два депутата Государственной думы от партии "Единая Россия" подали заявления на мобилизацию в ряды участников специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в воскресенье, 25 сентября 2022 года.

Речь идет об Александре Бородае и Олеге Колесникове. Ранее аналогичную инициативу проявили парламентарии Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Сергей Сокол и Дмитрий Хубезов.

По словам Турчака, аналогичная активность наблюдается и среди региональных депутатов. Например, в Карелии готовность отправиться в зону боевых действий выразили спикер регионального законодательного собрания Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец и Сергей Шугаев.

Как выяснилось, среди добровольцев есть и женщина. В карельском парламенте депутат Галина Алупова также попросила взять ее в число участников спецоперации.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты российского парламента, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Напомним, депутат Государственной думы РФ Станислав Наумов написал письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором сообщил, что готов стать участником специальной военной операции на Украине. Парламентарий уточнил, что не имеет приоритетной специальности, но готов пройти переподготовку и отправиться в зону боевых действий.