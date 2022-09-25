Число госпитализаций больных коронавирусом за сутки в России снизилось почти в полтора раза Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 46 758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 25 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно сведениям Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтверждено 95 летальных исходов. Выписано в связи с выздоровлением 45 908 человек, что на 21,4% меньше по сравнению с минувшей субботой.

Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа госпитализировано 1936 человек, что на 45,1% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на 25 сентября общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 20 792 921. Жертвами COVID-19 386 757 человек, а выздоровело 19 756 507 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал "очень смелым" заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем.