Турция расширила бюджет на строительство судоходного канала “Стамбул” до 20 млрд долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция расширила бюджет на строительство судоходного канала “Стамбул” до 20 млрд долларов. Об этом в интервью изданию Sabah сказал глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу. Это превышает изначальную запланированную сумму на 5 млрд долларов.

"Стоимость [канала] оказалась выше начальных подсчетов. Мы рассчитали строительство на $15 млрд, оно обойдется в $20 млрд", - сказал министр.

Реализация проекта, по его словам, будет осуществляться из внебюджетных источников.

"Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован. Это необходимость", - отметил глава Минтранса Турции.

Строительство нового канала позволит снизить транспортную нагрузку на пролив Босфор, через который проходит порядка 40 тыс. судов в год, уточнил министр.

“Если завтра это число вырастет до 60-70 тыс., то их прохождение через Босфор станет невозможным", - подчеркнул Караисмаилоглу.

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще будучи премьер-министром анонсировал проект строительства судоходного канала в 2011 году. Согласно данным о проекте, пропускная способность судоходного канала составляет 160 судов в день, протяженность искусственного протока - 45 километров. Доходные ожидания составят порядка 8 млрд долларов в год за счет судовых транзитных пошлин.

Ранее сайт KP.RU писал, что Турция планирует повысить пошлины на проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. По словам руководителя Центра политэкономических исследований Василия Колташова, это повысит цены на ряд товаров, ввозимых в Россию из Турции. Повышение пошлины предполагается осуществить 7 октября.