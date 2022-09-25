Премьер Испании Педро Санчес заболел коронавирусом

Педро Санчес Фото: REUTERS

Председатель правительства Испании Педро Санчес заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, положительный тест на COVID-19 получен им утром в воскресенье, 25 сентября 2022 года. В связи с этим пришлось отменить участие премьер-министра в запланированном на этот день мероприятии.

Педро Санчес добавил, что продолжит работу, предприняв все необходимые меры предосторожности.

Как ранее писал сайт KP.RU, за прошедшие сутки в России зарегистрировали 46 758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 25 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Напомним, американские журналисты выяснили, что слова президента США Джо Байдена о том, что пандемия коронавирусной инфекции подошла к концу, стали неожиданностью для сотрудников Белого дома, которые отвечают за вопросы здравоохранения.