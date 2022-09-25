Валерий Фадеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с инициативой увеличить призывной возраст мигрантов, получивших российское гражданство путем натурализации. Его слова приводятся в телеграм-канале СПЧ.

"Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован, - подчеркнул Фадеев. - Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет".

По его словам, действующее законодательство предусматривает, что получившие российское гражданство мигранты не призываются в армию, если их возраст превышает 27 лет. Следовательно, они не могут получить ту или иную военно-учетную специальность, чтобы попасть в запас Вооруженных сил России.

В качестве примера Фадеев привел опыт Израиля, где после получения местного гражданства человеку дается год для обустройства на новом месте, после чего он призывается на военную службу.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к россиянам с призывом сообщать о нарушениях при частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Председатель нижней палаты парламента уточнил, что ему поступают обращения о тех или иных ситуациях, которые возникают во время мобилизационного процесса.

Напомним, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией. Россияне могут позвонить по номеру 8 (495) 498-43-54, чтобы получить точную информацию по интересующим их вопросам в данной сфере.