Судан задержал йеменское судно с оружием и взрывчаткой в Красном море

Подробности о нелегальном грузе ВМС Судана не приводит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морские силы (ВМС) Судана сообщили, что задержали на своей территории в Красном море йеменское судно с оружием и взрывчатыми веществами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ВМС арабской республики.

"Йеменское судно, перевозившее несколько видов вооружения и взрывчатые вещества, было задержано в территориальных водах Судана недалеко от островов Себа в Красном море", - сообщает источник, которого цитирует телеканал Al Arabiya.

Количество и виды вооружения ведомство не уточняет. Подробностей о количестве и видах перевозимого вооружения представители ВМС не приводят.

С августа 2014 года в Йемене идет противостояние между силами государства и вооруженными формированиями. В марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией вторглись в страну, что привело к крупнейшему гуманитарному кризису.

Ранее сайт KP.RU писал об отставке президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади. The Wall Street Journal сообщал, что отставке предшествовало давление со стороны властей Саудовской Аравии. Незадолго до этого саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вручил лидеру Йемена документ, предусматривающий соответствующую перестановку в йеменских властях.