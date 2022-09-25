Губернатор Самарской области поблагодарил за мужество вернувшихся с Донбасса росгвардейцев

Весь личный состав награжден почетным знаком «За служение людям»

В Самарскую область вернулся сводный отряд Росгвардии, с честью выполнивший поставленные служебно-боевые задачи на территории проведения специальной военной операции. Вместе с родными и близкими бойцов встречали губернатор региона Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Мы радуемся вашему возвращению. О вашем героизме знает не только вся Россия, но и далеко за ее пределами, в том числе наш враг. Когда он видит подвиг российского солдата, он понимает, что наша Родина несокрушима, - приветствовал росгвардейцев губернатор Дмитрий Азаров.

Он особенно поблагодарил всех командиров, благодаря грамотным действиям которых «Эти доблестные парни сегодня в строю». И отметил, что за сражениями ,в которых участвовали земляки, все жители региона следили с замиранием сердца.

- Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее. С честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав, - подчеркнул губернатор Самарской области.

Весь личный состав награжден почетным знаком «За служение людям» с денежными выплатами, которые к нему прилагаются. Поблагодарили бойцов и Михаил Феоктистов, и Александр Эсауленко.

- У меня не было ни тени сомнения, что вы выполните свою задачу и покажите фашистам силу русского оружия и русского духа. Поздравляю вас с возвращением на родную землю. Благодарю вас за честно выполненную боевую задачу. Я горжусь тем, что я ваш командир, - подчеркнул глава самарского управления Росгвардии.

Впереди у самарских бойцов отдых, после которого они вновь приступят к исполнению служебных обязанностей.