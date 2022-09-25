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Общество25 сентября 2022 10:13

Губернатор Самарской области поблагодарил за мужество вернувшихся с Донбасса росгвардейцев

Весь личный состав награжден почетным знаком «За служение людям»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Весь личный состав награжден почетным знаком «За служение людям»

Весь личный состав награжден почетным знаком «За служение людям»

В Самарскую область вернулся сводный отряд Росгвардии, с честью выполнивший поставленные служебно-боевые задачи на территории проведения специальной военной операции. Вместе с родными и близкими бойцов встречали губернатор региона Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Мы радуемся вашему возвращению. О вашем героизме знает не только вся Россия, но и далеко за ее пределами, в том числе наш враг. Когда он видит подвиг российского солдата, он понимает, что наша Родина несокрушима, - приветствовал росгвардейцев губернатор Дмитрий Азаров.

Он особенно поблагодарил всех командиров, благодаря грамотным действиям которых «Эти доблестные парни сегодня в строю». И отметил, что за сражениями ,в которых участвовали земляки, все жители региона следили с замиранием сердца.

- Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее. С честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав, - подчеркнул губернатор Самарской области.

Весь личный состав награжден почетным знаком «За служение людям» с денежными выплатами, которые к нему прилагаются. Поблагодарили бойцов и Михаил Феоктистов, и Александр Эсауленко.

- У меня не было ни тени сомнения, что вы выполните свою задачу и покажите фашистам силу русского оружия и русского духа. Поздравляю вас с возвращением на родную землю. Благодарю вас за честно выполненную боевую задачу. Я горжусь тем, что я ваш командир, - подчеркнул глава самарского управления Росгвардии.

Впереди у самарских бойцов отдых, после которого они вновь приступят к исполнению служебных обязанностей.