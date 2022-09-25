Сергей Елисеев Фото: Кадр видео

Киевский режим терактом в гостинице Херсона не только пытался сорвать референдум, но и задушить свободу слова, запугав журналистов. Об этом заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Чиновник обратил внимание, что в здании гостиницы Play Hotel by Ribas не было военных. В него заселились журналисты, которые планировали освещать процесс референдума на территории региона.

"Непрекращающимися актами террора украинские националисты стараются не только сорвать проведение референдума, но и задушить свободу слова, запугав представителей СМИ, - подчеркнул Елисеев. - Однако своих преступных целей каратели не достигли и никогда не достигнут".

Чиновник подчеркнул, что несмотря на все попытки Украины сорвать референдум, мероприятие будет продолжено с усиленными мерами безопасности.

Председатель херсонского Совета министров выразил уверенность, что все виновные в теракте лица понесут заслуженное наказание.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона. Обстрел совершен ранним утром, когда большинство из постояльцев спали. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько пострадали.

Напомним, в числе погибших Алексей Журавко, украинский политик, бывший депутат Верховной рады. Ему было 48 лет. В декабре 2020 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск по делу об участии в создании террористической организации. После отъезда Алексей Журавко занимался оказанием помощи пострадавшим в украинском конфликте.