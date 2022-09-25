Международные наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта приехали в ЛНР для работы на референдуме

Наблюдатели уже прошли аккредитацию и готовятся отправиться на участки, сообщили в ЦИК республики. Фото: Александр Река/ТАСС

Пять международных наблюдателей из Бразилии, Нидерландов и Египта приехали в Луганскую Народную Республику (ЛНР) для работы на референдуме о вхождении ЛНР в состав России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Наблюдатели уже аккредитованы и в ближайшее время отправятся на избирательные участки.

"Наблюдатели из Нидерландов, Египта и Бразилии прибыли в Луганск и в ближайшее время отправятся на избирательные участки", - пишет агентство.

Наблюдатели из Нидерландов Сонья ван ден Енде и ее дочь рассказали, что, возможно, их будут преследовать на родине за решение принять участие в референдуме о вхождении ЛНР в состав РФ. Наблюдатели опасаются судебных процессов в их отношении, поэтому на данный момент они не планирую возвращаться в свою страну.

"Возможно, будет судебный процесс", - сказала Сонья, отвечая на вопрос о последствиях своей поездки.

Сегодня, 23 сентября, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко рассказала об очередной попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) воспрепятствовать проведению референдума. По ее словам, продолжаются обстрелы мирных территорий и избирательных участков.