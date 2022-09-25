Мизулина сообщила о 3 млн фейков в сети о мобилизации и референдумах

Екатерина Мизулина Фото: Кадр видео

Киевский режим усиливает информационные атаки на Россию, распространяя фейки о частичной мобилизации населения и референдумах, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Об этом заявила член Общественной палаты РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина в воскресенье, 25 сентября 2022 года.

По ее словам, к настоящему моменту зафиксировано более 3 млн фейков, в том числе свыше 2,1 млн – о частичной мобилизации, 936 тысяч – о референдумах по вопросу вхождения в состав России.

"Настоящим шоком для киевского режима стала явка на референдумах. Говорить о том, что никто не пришел уже невозможно, люди активно голосуют, - подчеркнула Мизулина. - Произошел полный провал попыток запугать людей и сломить их волю. Основная стратегия та же самая — террористические действия и распространение массовой дезинформации".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что киевский режим терактом в гостинице Херсона не только пытался сорвать референдум, но и задушить свободу слова, запугав журналистов.

Чиновник обратил внимание, что в здании гостиницы Play Hotel by Ribas не было военных. В него заселились журналисты, которые планировали освещать процесс референдума на территории региона.

Напомним, министерство Госбезопасности ДНР вскрыло агентурную сеть украинской Службы внешней разведке (СВР), которая готовила теракты во время проведения референдума на территории ДНР.

Так, в засекреченном мариупольском штабе СВР обнаружены документы, в которых раскрываются преступные намерения киевского режима по организации терактов на референдуме по вхождению ДНР в состав России.