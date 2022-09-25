Полиция Кишинева потребовала от мэрии ограничить проведение протестов перед зданием парламента

Протестующие разместились в палатках напротив парламента на бессрочном митинге с требованиями об отставке правительства. Фото: EPA/ТАСС

Генеральный комиссариат полиции Кишинева направил обращение в мэрию города с просьбой ввести ограничения для участников акции протеста оппозиции, которые разместились 18 сентября 2022 года в палатках перед зданием парламента на бессрочный митинг с требованиями об отставке правительства. Об этом сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

"Демонстранты блокируют тротуар, мусорят, курят в неположенных местах и демонстрируют антиобщественное поведение", - объясняют свою позицию правоохранители.

Полиция просит мэрию вмешаться и рекомендовать организаторам нон-стоп митинга изменить место, форму и время проведения акции. Сами правоохранительные органы не хотят ограничить право на проведения протестов, лишь призывают к порядку.

18 сентября 2022 года оппозиционная партия Молдавии “Шор” объявила о намерении проводить бессрочную акцию протеста напротив здания парламента до тех пор, пока нынешнее правительство во главе с президентом Майей Санду не уйдет в отставку.

Сейчас на площади размещено более двух сотен палаток. Периодически происходят стычки полиции и протестующих, которые пытаются установить новые палатки или передать вещи уже участвующим в акции.

Протестующие недовольны проводимой политикой в Молдавии. С лета 2022 года они призывают власти к отставке. Жители возмущены ростом цен, тянущейся 20 лет инфляцией, кризисом энергетики и нежеланием правительства вести переговоры с Россией.