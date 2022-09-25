Сергей Аксенов на встрече с мобилизованными крымчанами и их родственниками Фото: с личной страницы в соцсети.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика полностью выполнила план по мобилизации, в связи с чем соответствующие мероприятия будут завершены до конца воскресенья, 25 сентября 2022 года. Об этом сообщает сайт "КП-Крым".

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России, - написал Аксенов в своем телеграм-канале. - Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены".

Руководитель республики подчеркнул, что добровольцы "заслуживают особой гордости и уважения".

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Аксенов заявил, что его сын призван в армию в рамках частичной мобилизации, отметив, что он уже отбыл в расположение воинской части. Аксенов также заявил, что гордится своим сыном, который сказал о том, что не может просто остаться в стороне от происходящего и намерен отдать свой долг родине, несмотря на то, что ранее отслужил в армии.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что количество призванных в рамках частичной мобилизации россиян превысит заявленные ранее 300 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Позднее Владимир Путин подписал Указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. В частности, документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва по частичной мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения. Подробнее читайте по ссылке.