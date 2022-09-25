Минцифры рассматривает возможность предоставить отсрочку от частичной мобилизации руководителям IT-организаций

Минцифры РФ рассматривает инициативу предоставлять руководителям IT-организаций отсрочку от частичной мобилизации на основании их сопричастности к конкретным разработкам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минцифры РФ рассматривает инициативу предоставлять руководителям IT-организаций отсрочку от частичной мобилизации на основании их сопричастности к конкретным разработкам. Об этом говорится в ответах главы министерства Максута Шадаева на вопросы представителей отрасли. Министр уточняет, что степень участия в разработках оценивают сами руководители.

"Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT", - ответил Шадаев. В том числе предполагается, что учитываться будет специальность гендиректоров и их замов, указанная в дипломе о высшем образовании.

Касаемо учредителей IT-компаний, министр ответил, что "если учредители не работают как сотрудники аккредитованных IT-компаний, права на отсрочку не имеют".

Индивидуальные предприниматели, сотрудники ИП и самозанятые в сфере IT должны зарегистрироваться как юрлица и аккредитоваться, чтобы претендовать на отсрочку по мобилизации.

23 сентября 2022 года Министерство обороны РФ сообщило, что работники информационной и финансовой сферы не попадут под частичную мобилизацию. Речь идет о журналистах, финансистах, айтишниках, сотрудниках операторов связи, а также других квалифицированных специалистах, которые трудятся в отраслях связи, финансов и информационных технологий.