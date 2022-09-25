Никола Селакович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белград не признает итоги референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Сербии Никола Селакович на брифинге в воскресенье, 25 сентября 2022 года.

"С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ", - аргументировал Селакович.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, Россия в Донбассе действует согласно уставу Организации Объединенных Наций (ООН). Глава государства напомнил, что в уставе ООН говорится о праве наций на самоопределение.

"Международный суд принял решение, что часть страны может не спрашивать разрешение у центральной власти. Это - относится к Косово, - подчеркнул российский лидер. - А что же тогда это не относится к Донецкой, Луганской республике. Прецедент? Мы признали их".

Ранее сообщалось, что согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей собираются посетить избирательные участки в ходе референдума и проголосовать за вхождение в состав России.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.