Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении пограничного конфликта Фото: REUTERS

Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении вооруженного пограничного конфликта, сообщил журналистам председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

«С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликта. С сегодняшнего дня наступает мир. Жители Ляйлякского и Баткенского районов, которые ранее покинули свои дома, могут возвращаться», – сказал он.

По словам Ташиева, Бишкек организует доставку беженцев в места их проживания.

Напомним, по версии киргизской стороны, конфликт начался с того, что во время несения службы киргизский пограничник встретил таджикских военных, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы».

Как писал сайт KP.RU, Таджикистан подтвердил гибель 41 человека в конфликте на границе с Киргизией.