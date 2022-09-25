Для резервистов при этом предусмотрен отпуск в соответствии с общим графиком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 сентября в телеграм-канале "Объясняем.рф" рассказали, что срок пребывания резервистов в зоне спецоперации не установлен. Продолжительность службы будет зависеть от обстоятельств. При этом в сообщении говорится, что мобилизованным полагается отпуск в соответствии с графиком подразделений, определяемым командирами.

"Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач", - говорится в Telegram-канале портала.

Военная служба в зоне спецоперации засчитывается в пенсионный стаж. Контракт заключается после трех месяцев службы. Альтернативная служба в условиях частичной мобилизации не предусмотрена.

На портале напомнили, что повестку может вручить сотрудник военкомата после того, как предъявит соответствующее удостоверение, а также иные граждане, которых утверждает военный комиссариат специально для аппарата усиления в рамках мероприятий по частичной мобилизации.

Сегодня, 25 сентября, член Общественной палаты РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о возросшем числе фейков вокруг частичной мобилизации. Она рассказала, что на данный момент зафиксировано более 3 млн фейков, в том числе свыше 2,1 млн – о частичной мобилизации, 936 тысяч – о референдумах по вопросу вхождения в состав России.