ЦИК РФ сообщил о более 100 международных наблюдателях из 40 стран, работающих на избирательных участках референдумов

Референдумы проходят с 21 по 27 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Центральный избирательный комитет РФ привлек на голосование по референдумам о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей более 100 международных наблюдателей из 40 стран. Референдумы проходят с 21 по 27 сентября 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Помимо иностранных наблюдателей, на пунктах голосования также работают российские специалисты.

“На референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях работают более 100 международных наблюдателей из 40 стран, не считая наблюдателей из России”, - говорится в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ЛНР прибыли иностранные наблюдатели из Египта, Нидерландов и Бразилии. Они уже получили аккредитацию и готовятся к распределению на пункты голосования. Граждане Нидерландов поделились своими опасениями насчет последующих судебных преследований у себя на родине. Поэтому наблюдатели из северной страны рассматривают для себя вариант оставаться в России.