Кличко заявил, что Украина совершила ошибки в начале российской спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти в начале российской спецоперации совершили множество ошибок, которые еще дадут о себе знать в будущем, считает мэр Киева Виталий Кличко.

«Было много ошибок. Есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – сказал политик в интервью газете El Pais.

Как отметил Кличко, говорить об этих ошибках пока не время, но после окончания спецоперации на Украине придет время «поговорить обо всех них».

Напомним, ранее мэр Киева решил обличить российскую армию, но получилось с точностью до наоборот: фактически признал, что попадания в многоэтажки в столице Украины – это удары не российских военных, а украинских.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.