ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщили в экстренных службах города.

«ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет», – рассказал представитель экстренных служб Херсона журналистам.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 25 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона. Обстрел был совершен ранним утром, когда большинство из постояльцев спали. Многие посетители гостиницы – обычные граждане, среди них не было военных.

Напомним, на этой неделе украинские войска нанесли удар по паромной переправе через Днепр в центре Херсона. Она использовалась исключительно мирным населением, в результате ударов никто не пострадал.