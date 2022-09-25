Глава МИД Ирана сообщил о сигналах от США по вопросу возвращения в договор по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян Фото: REUTERS

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал агентству IRNA об итогах контактов на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где США в последние дни выразили Ирану инициативу вернуться в соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Наша команда и коллеги обсуждали это [восстановление СВПД] в Нью-Йорке с представителем Европейского союза и стран, участвующих в переговорах по атомной сделке, ... поскольку этот вопрос являлся одним из основных в повестке дня", - сказал Абдоллахиян.

В частности глава МИД Ирана выделил США среди стран участниц переговоров. По его словам, у Америки есть необходимая решимость для достижения соглашения. В ответ иранская сторона заявила, что Вашингтону нужно "продемонстрировать смелость и воплотить это в действия".

"В последние дни американская сторона часто заявляла, что у нее есть необходимая решимость для достижения соглашения", - подчеркнул министр. По его словам, иранская сторона ответила американцам, что им нужно "продемонстрировать смелость и воплотить это в действия".

Во время встреч в Нью-Йорке глава МИД Франции Катрин Колонна обратилась к Ирану, напомнив, что окно по ядерной сделке скоро может закрыться, и стране не стоит ждать более выгодных условий.

Напомним, СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в присутствии постоянной “пятерки” Совбеза ООН и Германии. После выхода США в 2018 году по инициативе экс-президента Дональда Трампа исполнение договоренностей временно остановилось. По итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос вновь вернулся на повестку обсуждений.