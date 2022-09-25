В Российском союзе туриндустрии оценили идею Эрдогана запустить рейсы на Северный Кипр Фото: Иван ВИСЛОВ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением запустить авиасообщение между Россией и Северным Кипром. При этом он отметил, что пересадкам между ними будет проходить в Анталье.

По данным турецких СМИ, не исключено, что полеты начнутся уже этой осенью, ориентировочно в ноябре.

- Заявление, с которым выступил Эрдоган, не является ни страховкой, ни гарантией обеспечения безопасности. Россия не признала Северный Кипр. Там нет наших консульских учреждений, которые могут обеспечить поддержку гражданам. Я вижу в этом высокую долю риска, - рассказал "Абзацу" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Также он добавил, что желание Турции запустить авиасообщение понятно, но при этом оно должно совпадать с желаниями российской стороны. Кроме того, не исключено, что, открывая для россиян Северный Кипр, Эрдоган таким образом задумал добиться признания территории РФ.