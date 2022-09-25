Андрей Турчак: Чуть-чуть, и Херсонщина вернётся в большую русскую семью

Андрей Турчак пообщался с людьми, которые принимают участие в референдуме

Вместе с главой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообщался с людьми, которые принимают участие в референдуме.

«Как настроение? Нас не запугать, правильно? Как мы говорили всегда, Россия здесь, и мы то, что де-факто на сегодняшний день существует, оформим де-юре. И будем жить одной большой дружной русской, российской, херсонской, донецкой, луганской, запорожской семьёй. Мы вместе с вами в эти дни пишем историю. И эту историю обязательно по учебникам будут изучать наши дети, наши внуки. Я вас от души с этим важным историческим моментом поздравляю», — пояснил Андрей Турчак.

В свою очередь, Владимир Сальдо отметил, что этого времени жители Херсонщины ждали с 2014 года, и теперь это «история, которую невозможно переделать, несмотря на предпринимаемые со стороны Украины попытки».

«Поэтому сейчас вместе все идём вперёд, и после того, как мы станем частью Российской Федерации, неотделимой уже частью, уверен, что экономика Херсона и Херсонщины покажет себя плюсовой, очень сильной динамикой, примером для всех остальных», — подчеркнул Владимир Сальдо.