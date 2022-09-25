СК России расследует взрывы в Херсоне и Бердянске и обстрелы Запорожской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России начал расследование взрывов в Херсоне и Бердянске, а также обстрелов Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины, рассказали журналистамв пресс-службе ведомства.

«Сотрудники СК зафиксируют и расследуют последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Херсон и Бердянск, а также обстрелы гражданской инфраструктуры в Запорожской области», – сказали в СК России.

Как уточнили в ведомстве, следователи зафиксируют повреждения здания администрации Бердянска и гостиницы в центре Херсона.

Напомним, 6 сентября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центральной части Бердянска недалеко от здания городской администрации произошел взрыв. Позже он назвал инцидент терактом, а еще через некоторое время выяснилось, что был взорван автомобиль, который принадлежит коменданту города, после чего произошла перестрелка. Как писал сайт KP.RU, при взрыве машины был ранен комендант, который госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 25 сентября, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона. Обстрел был совершен ранним утром, когда большинство из постояльцев спали. Многие посетители гостиницы – обычные граждане, среди них не было военных.