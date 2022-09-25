Стоматолог Балакирева предупредила об опасности повреждения десны при использовании зубочисток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева предупредила россиян об опасности использования зубочисток.

По словам специалиста, они действительно могут нанести вред полости рта. Вместо зубочисток Балакирева рекомендовала использовать для очистки полости рта зубную нить. Об этом пишет NEWS.ru.

- Зубочистки вредны для полости рта и зубов. При их использовании высока вероятность повредить десну, и иногда эти повреждения могут быть достаточно серьезными. В то же время отказаться от них непросто, поскольку после приема пищи, особенно в общественных местах, они нужны, чтобы убирать из зубов остатки еды, - объяснила стоматолог.

Ранее сообщалось про признаки кариеса. Понять это можно, если заметили изменение цвета эмали (пятно может быть и темным, и светлым) или ее структуры, например появление шероховатости, — явные признаки начала заболевания.