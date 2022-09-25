В центре Мелитополя взорвали автомобиль Фото: REUTERS

В центре Мелитополя Запорожской области взорвался автомобиль, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«По предварительной информации, взорвана машина. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части. На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС. Информация о пострадавших и сумме ущерба выясняется», – написал он в своем Telegram-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, 18 сентября в центре Мелитополя неизвестные подорвали автомобиль с мирными жителями. Все находившиеся в автомобиле горожане выжили в результате инцидента. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль.

Напомним, ранее появилась информация, что Служба безопасности Украины готовила покушение на руководителя Запорожской области Евгения Балицкого. Для совершения преступления были завербованы обычные граждане.