Стало известно, почему попытки Киева вернуть Крым обречены на провал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель экспертной группы Научного Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский заявил, что все попытки украинских властей вернуть Крым обречены на провал.

По его словам, прежде всего стоит помнить, что полуостров является частью Российской Федерации, а целостность ее территории защищена Конституцией страны. Ни один руководитель, даже в тяжелые девяностые, не посягнул бы на нее, заявил эксперт в беседе с "Пятым каналом".

- Любая попытка, и это понимают даже американцы, претендовать на Крым - это фактически шаг к применению Россией всех возможных защитных средств, в том числе тактического или стратегического ядерного оружия, - уверен Ногинский.

Напомним, что Крым стал неотъемлемой частью России восемь лет назад по итогам соответствующего референдума после государственного переворота на Украине. Более 96,7% избирателей высказались за воссоединение полуострова с территорией Российской Федерации.