FAZ: итальянцы обвинили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен в "политическом землетрясении" накануне выборов в стране

На этой неделе фон дер Ляйен приняла участие в дебатах Принстонском университете и высказала мнение насчет выборов в Италии Фото: REUTERS

Итальянские СМИ и политики подвергли резкой критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о намерении ЕК повлиять на правительство Италии в случае прихода к власти правого альянса, сообщает Frankfurter Allgemeine.

В свою очередь экс-министр внутренних дел и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини в интервью с ежедневной газетой Corriere della Sera заявил, что "в Италии назвали такие действия "политическим землетрясением". Он также порекомендовал председателю ЕК “извиниться или уйти в отставку”.

Заместитель лидера правоцентристской партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни также высказался негативно в адрес фон дер Ляйен за вмешательство и сказал, что задача Еврокомиссии — следить за соблюдением договоренностей союза, а не за внутриполитическими процессами, а конкретно выборами, в демократических странах.

Как пишут итальянские СМИ, фон дер Ляйен, по мнению партий правых в Италии, принимает меры против таких стран, как Венгрия и Польша исключительно из-за политической ориентации, а не нарушений верховенства права. Вскоре к списку стран может присоединиться и Рим, делает вывод Frankfurter Allgemeine.

На этой неделе фон дер Ляйен приняла участие в дебатах Принстонском университете и высказала мнение насчет выборов в Италии, заявив, что, если ситуация "пойдет в сложном направлении", то ЕС будет использовать имеющиеся для влияния инструменты.

Сегодня в Италии проходят досрочные выборы в парламент. По предварительным данным опросов, фаворитами считается правоцентристская коалиция — партии "Братья Италии, "Лига" и "Вперед, Италия". Они могут получить 45-47 процентов голосов избирателей. Партию «Братья Италии» возглавляет экс-министр по делам молодежи Джорджей Мелони.