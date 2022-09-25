Экономист Беляев считает невероятным прекращение торгов долларом в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что в России может уменьшиться потребность в конверсии доллар-рубль. Однако по мнению сценарий, при котором торги долларом полностью исчезнут, абсолютно гипотетический.

- Такой сценарий не маловероятен, а просто невероятен, - заявил эксперт в беседе с изданием Lenta.ru, добавив, что это невозможно в перспективе ближайших 10-20 лет.

Экономист объяснил, что как минимум потребность в конверсии доллар-рубль будет нужна бизнесу. Если же в теории допустить, что российская сторона решится приостановить торговлю долларом, то это никак не повлияет на экономику страны, предположил Беляев.

Ранее "Пятый канал" сообщал, стоит ли сейчас вкладываться в доллар. По мнению юриста-экономиста Юрия Капштыка, людям лучше воздержаться от приобретения валюты с учетом антироссийских санкций. Не способствует этому и ситуация с газовым сектором, а также с перекрытием границ.