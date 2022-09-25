Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 сентября 2022 16:03

Президент Финляндии считает маловероятным достижение мира на Украине

Путин не готов принять поражение, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Финляндии Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте

Фото: REUTERS

В настоящее время возможностей для достижения мира на Украине немного, считает президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Должен признать, что в данный момент я не вижу много возможностей для достижения мира», – заявил политик в интервью телеканалу CNN.

Ниинисте заявил о готовности выступить посредником в мирных переговорах, при этом он отметил, что «сделать что-то позитивное» сейчас нет возможностей. По мнению президента Финляндии, ситуация осложняется позицией российского лидера Владимира Путина, который не готов принять поражение на Украине.

Напомним, ранее президент России заявил, что РФ приложит все усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее.

Как писал сайт KP.RU, Путин, оценивая перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что для проведения переговоров с Киевом на высшем уровне в первую очередь необходимо, чтобы украинский лидер сам был готов к этой встрече.