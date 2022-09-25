Президент Финляндии Саули Ниинисте Фото: REUTERS

В настоящее время возможностей для достижения мира на Украине немного, считает президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Должен признать, что в данный момент я не вижу много возможностей для достижения мира», – заявил политик в интервью телеканалу CNN.

Ниинисте заявил о готовности выступить посредником в мирных переговорах, при этом он отметил, что «сделать что-то позитивное» сейчас нет возможностей. По мнению президента Финляндии, ситуация осложняется позицией российского лидера Владимира Путина, который не готов принять поражение на Украине.

Напомним, ранее президент России заявил, что РФ приложит все усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее.

Как писал сайт KP.RU, Путин, оценивая перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что для проведения переговоров с Киевом на высшем уровне в первую очередь необходимо, чтобы украинский лидер сам был готов к этой встрече.