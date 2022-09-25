Врач Прощаев посоветовал россиянам есть рыбу и белое мясо для профилактики деменции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев дал россиянам советы для профилактики деменции.

Прежде всего, по мнению эксперта, важно сбалансированно питаться и сократить процент сладостей в рационе. Лучше всего включить в меню рыбу и белое мясо, отметил эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

Он также объяснил, что среди факторов риска развития деменции выделяют сосудистые заболевания, нейродегенеративные расстройства, проблемы с почками, печенью и другими органами, которые возникают в том числе из-за неправильного питания.

При этом Прощаев посоветовал гражданам сократить потребление красного мяса.

- Человек должен ограничивать себя в потреблении животных белков, чтобы оставить место для растительного белка. Также необходимо и оставлять место для белого мяса и рыбы, - рассказал врач.

Ранее телеканал "360" сообщал, что деменция является опасным заболеванием, которым страдают по меньшей мере 50 миллионов человек. Врачи рассказали, что даже бессимптомные сердечные патологии сердца могут увеличить риск сосудистой деменции. Если болезнь уже возникла, то избавиться от нее невозможно.

Тем временем Life.ru напоминает, что отсрочить старение организма и развитие деменции, поможет чтение. Также эксперты рекомендуют заниматься самообразованием, следить за артериальным давлением, больше двигаться и избавиться от вредных привычек.