Раскрыт секрет, почему еда в ресторане кажется вкуснее, чем дома Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Шеф-повар кулинарной онлайн-школы ЩиБорщи Владимир Инжуватов рассказал, что многие хозяйки замечают, что если они готовят еду по рецептам, то у них не получается так вкусно, как если бы то же самое подали в ресторане.

Специалист объяснил, что тут роль играют много множество факторов: от продуктов до самой атмосферы и обслуживания. Об этом пишет "Газета.Ru".

- Важно учесть, что в ресторанах используют продукты, которые большинство не покупают домой. Это могут быть редкие приправы, определенные сорта рыбы, хорошие куски мраморного мяса и так далее. Это уже дает большое преимущество и повышает вкусовые качества блюда, - объяснил шеф-повар.

Кроме того, эксперт обратил внимание на сочетание приправ. Все дело в том, что дома люди часто кладут от 1-го до 3-х варианта приправ, к которым уже давно привыкли, а в ресторанах постоянно находят новые сочетания.

Ранее RT писал, что бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев назвал полезные варианты закусок, которыми можно заменить вредные снеки. Один из вариантов - морепродукты, главная польза которых - ненасыщенные жирные кислоты и низкокалорийный белок. Ещё одним полезным продуктом Разбоев считает сыр.

До этого Life.Ru раскрыл идеальное меню для новогоднего стола. По словам шеф-повара Анатолия Крюкова, для застолья в новогоднюю ночь лучше всего приготовить блюда из индейки, утки и рыбы. Он объяснил, что это будет гораздо вкуснее и разнообразит новогодний стол.