Явка на референдуме в ЛНР составила более 50% Фото: Станислав Красильников/ТАСС

За три дня голосования участие в референдуме о вхождении Луганской народной республики приняли более 50% избирателей, рассказала журналистам председатель Центрального избирательного комитета ЛНР Елена Кравченко.

Согласно правилам референдума, теперь результаты голосования будут одобрены в любом случае, отметила она. Глава ЦИК ЛНР уточнила, что свой голос на референдуме отдали 680 385 избирателей.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.

Между тем в ДНР задержали группу диверсантов, пытавшуюся сорвать референдум о вхождении республики в состав России. Задержанные планировали устроить вбросы для изменения результатов голосования. При обыске у них были обнаружены пачки бюллетеней, которые используются на референдуме. На них были проставлены отрицательные ответы на вопрос о присоединении ДНР к России.